Kingdom under Fire: The Crusaders: HD-Neuauflage des Xbox-Klassikers ist kampfbereit

Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC) Screenshot - Kingdom under Fire: The Crusaders (PC)

Nach der Wiederbelebung von Kingdom under Fire 2 Ende letzten Jahres (zum Test ) hat Blueside am 28. Februar 2020 auch eine HD-Neuauflage des Xbox-Oldies Kingdom under Fire: The Crusaders für PC veröffentlicht. Auf Steam kostet der Download des Action-Strategie-Hybriden aktuell 19,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 189 Reviews positiv).Im Test der Xbox-Fassung urteilte Mathias 2004: "Anfänglich noch ein wenig skeptisch, ob die Mischung aus Action und dem auf Konsole bislang nur selten gut gelösten Element Echtzeit-Strategie aufgehen kann, haben mich die Kreuzzügler schnell eines Besseren belehrt. In den ersten Missionen jeder Kampagne steht die gut in Szene gesetzte Action mit ihren imposanten Massenschlachten zwar im Mittelpunkt, doch sobald man erst einmal mit mehreren Truppen unterwegs ist, gewinnt der strategische Teil an Bedeutung. Und dank verschiedener Vor- und Nachteile wie z.B. im Rücken stehende Sonne, entzündbare Wälder oder Geländehöhe entstehen schnell taktische Reize. Zusammen mit der gelungenen Charakter- und Truppenentwicklung sowie der Spezialfähigkeiten kann sich Kingdom under Fire als etwas wirklich Einzigartiges präsentieren."Letztes aktuelles Video: PC-Trailer