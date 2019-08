Minecraft: "Super Duper Graphics Pack" gestrichen - 4Players.de

Das "Super Duper Graphics Pack" (4K-Update) für Minecraft wird nicht mehr erscheinen. Auf der offiziellen Website erklärten die Entwickler, dass die "ehrgeizige Initiative", die Minecraft einen neuen Look verleihen sollte, technisch zu anspruchsvoll war, um wie geplant umgesetzt zu werden.Das "Super Duper Graphics Pack" machte auf den "unterschiedlichen Geräten bzw. Plattformen" wohl Probleme. "Aus diesem Grund stoppen wir die Entwicklung des Pakets und suchen nach anderen Möglichkeiten, wie [die Spieler] Minecraft mit einem neuen Look erleben können", heißt es weiter. Die Entwickler entschuldigten sich in dem Zusammenhang bei den Spielern.Letztes aktuelles Video: Village Pillage Update