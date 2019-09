Minecraft: Microsoft nennt beeindruckende Spielerzahlen - 4Players.de

Auch zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung geht die Erfolgsgeschichte von Minecraft weiter: Gegenüber Business Insider gab Studioleiterin Helen Chiang an, dass die Klötzchenbau-Simulation monatlich weiterhin über 112 Millionen Spieler verbucht. Da können auch aktuelle Trend-Titel wie Fortnite & Co nicht mithalten. Die Übernahme durch Microsoft im Jahr 2014 scheint ebenfalls nicht geschadet zu haben: Laut Chiang befand sich das Spiel in den letzten fünf Jahren weiter auf Wachstumskurs, was sicher auch daran liegt, dass Microsoft an der Multi- und Cross-Plattform-Ausrichtung festgehalten hat.Beachtlich sind dabei vor allem zwei Faktoren: Zum einen hat die Gesamtspielerzahl seit der letzten Erhebung im Oktober 2018 um 20 Millionen zugelegt. Zum anderen handelt es sich bei Minecraft im Gegensatz zu Fortnite nicht um einen Free-to-play-Titel, bei dem man ohne Kostenaufwand schnell mal hineinschnuppern kann. Trotzdem dürfte die Bereitstellung im Rahmen von Game Pass, dem kostenpflichtigen Abo-Service von Microsoft, ihren Teil zur wachsenden Spielergemeinde beigetragen haben.Ursprünglich wurde das Konzept vom Schweden Markus "Notch" Persson erdacht, der sich nach dem Verkauf seiner Firma Mojang an Microsoft aber weitestgehend zurückgezogen hat.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 High-Res-Texturen im Video