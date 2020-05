Minecraft: Fünf weitere Welten für die RTX-Beta

"Hilltop Lifestyle RTX von PearlescentMoon: Von der Erfinderin der ersten Versionen von Color, Light and Shadow RTX kommt Hilltop Lifestyle RTX. Bei dieser 'Minecraft mit RTX'-Welt handelt es sich um einen Survival Spawn, eine neue Außenkarte mit vielen ihrer Konzepten, Verbesserungen und Funktionen, die PearlescentMoon in ihren früheren Raytracing und physisch basierten Texturen Showcases präsentiert hat. In dieser neuen Welt erkunden die Spieler die wunderschöne und atmosphärische Insel von Hilltop Lifestyle und lernen in dem italienisch inspirierten Dorf zu leben.

Egg Hunt von Feed The Beast: Egg Hunt ist ein neues, eigenständiges Minispiel mit einer geheimnisvollen Höhle voller Rätsel, Fallen, Geheimnisse und lustiger Herausforderungen, das tief unter der Erde spielt. Das Ziel ist es, versteckte Eier zu finden, um die beiden Spielmodi der Welt so schnell wie möglich abzuschließen.

Medieval RTX von Aurelien_Sama: Medieval RTX ist eine „Survival-Spawn“-Welt mit einem idyllischen mittelalterlichen Dorf, das sich unter einer antiken Ruine befindet. Lichtstrahlen der untergehenden Sonne scheinen stimmungsvoll durch die Stadt. Doch wenn die Nacht hereinbricht und die Schatten länger und dunkler werden, droht Gefahr.

The Dark Village RTX von Wyld: The Dark Village RTX ist ein Survival Spawn, der in ein verlassenes, im Wald gelegenen Dorf führt, in dem sich längst vergessene Abbilder vermisster Dorfbewohner befinden. Unterhalb dieses Dorfes liegt das Reich der verborgenen Schrecken. Die Spieler verfolgen die Quest innerhalb dieser Welt, lösen interaktive Rätsel, entdecken Geheimnisse und erleben eine Vielzahl mit Raytracing erzeugter Schatten, die sie an ihrem Verstand zweifeln lassen.

The Observer RTX von IamSp00n: Als Abenteuer klassifiziert, ist The Observer RTX eine Welt, die tief unter der Erde beginnt. Der Spieler erforscht die neu entdeckte Umgebung und lüftet die Geheimnisse des verschütteten Gewölbes, in dem er festsitzt. Auf dem Weg durch das Gewölbe entdeckt er die Überlieferungen dieser Welt und mussdas Schicksal der Bewohner von The Observer enthüllen."

Nvidia hat in Zusammenarbeit mit weiteren "Inhaltserstellern" (Content Creators) aus der Minecraft-Community fünf neue Welten für die Beta von Minecraft mit RTX auf Windows 10 veröffentlicht. Die fünf neuen Welten sind ab sofort (kostenlos) auf dem Minecraft Marketplace erhältlich. Es ist das zweite Paket mit neuen Welten speziell für die RTX-Beta.Letztes aktuelles Video: Minecraft with RTX Beta Five New Worlds Reveal TrailerZu den neuen Welten für "Minecraft mit RTX" gehören:Der Betatest von Minecraft mit RTX auf Windows 10 (Bedrock Edition) startete Mitte April ( wir berichteten ). Minecraft mit RTX verfügt mit Pathtracing (Raytracing-Technologie), über neue physikalisch basierte Texturen und Nvidia DLSS 2.0.