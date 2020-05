Minecraft: Hat sich über 200 Mio. Mal verkauft; mehr als 126 Mio. Nutzer pro Monat

Microsoft meldet, dass sich Minecraft mittlerweile über 200 Millionen Mal verkauft hat. Pro Monat werden laut Publisher über 126 Millionen Spieler gezählt."Mit dem globalen Rollout von Minecraft Earth, dem Release der (...) RTX-Beta für Windows 10 in Kooperation mit Nvidia und dem Titel des meist geschauten Spieletitels auf Youtube 2019 hielten die vergangenen zwölf Monate bereits einige Meilensteine für Minecraft bereit", schreibt Microsoft weiter. "Für noch mehr blockige Abenteuer sorgt Minecraft Dungeons, das am 26. Mai im Xbox Game Pass und auf weiteren Plattformen erscheint. Darüber hinaus wartet im Sommer das kostenlose Nether-Update für Spieler, das die Welt von Minecraft noch größer werden lässt."Zur Feier des Geburtstags von Minecraft am 17. Mai ist das Entwicklungsstudio in "Mojang Studios" (ehemals nur Mojang) umgetauft worden. Der neue Name soll die Studios in Redmond und Stockholm sowie die weltweiten Teammitglieder besser zusammenbringen.Bildungsinhalte in Minecraft werden von Microsoft folgendermaßen beschrieben: "Für Millionen von Eltern ist die Balance zwischen Arbeiten und Unterrichten in den eigenen vier Wänden eine tägliche Herausforderung. Um Familien dabei zu unterstützen und Schülern den Fernunterricht zu erleichtern, ist die Minecraft: Education Edition für Lehrende bis Ende Juni kostenlos verfügbar. Auch das Hauptspiel bietet mit der Minecraft: Education Collection einige der beliebtesten Bildungsinhalte des Minecraft Marketplace kostenlos bis Ende Juni an. Seit dem Erscheinen der Sammlung am 24. März wurden die kostenlosen Bildungsinhalte bereits mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen.Überdies arbeiten wir mit dem United Nations Development Programme (UNDP) an einer globalen Kampagne , die im Rahmen von Covid-19 die Verbreitung präventiver Verhaltensmaßnahmen unterstützen soll. Im Zuge dieser Partnerschaft veröffentlichte das Innovationsunternehmen AKQA einen kostenlosen BlockDown Simulator in Minecraft: Java Edition , um Spielern und Spielerinnen effektive Methoden des Social Distancing näherzubringen. Von Nachbildungen des Campus , über digitale Abschlusszeremonien bis hin zu nationalen Feiertagen , die in Minecraft gefeiert werden, kennt der inspirierende Einfallsreichtum der Minecraft-Community keine Grenzen und bringt Menschen rund um den Globus virtuell zusammen. So hielt auch Lydia Winters, Chief Brand Officer of Mojang, eine Antrittsrede für Studenten der UC Berkeley - und zwar rein digital in der Blockeley University , die die Studenten in Minecraft erschaffen haben."Letztes aktuelles Video: Minecraft with RTX Beta Five New Worlds Reveal Trailer