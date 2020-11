Minecraft: Star Wars DLC auf dem Marktplatz veröffentlicht

Für Minecraft ab 18,99€ bei kaufen ) ist ein offizieller "Star Wars DLC" auf dem Ingame-Marktplatz für 1.340 Minecraft Coins veröffentlicht worden (zum Vergleich: 1.600 Coins kosten 9,99 Euro). Das auf dem Minecraft-Marktplatz erhältliche Zusatzpaket enthält Charaktere und Schauplätze aus der Original-Trilogie (Episode 4 bis 6) und der Serie "The Mandalorian".Enthalten sind laut Variety eine Karte mit zwölf verschiedene Planetendioramen, ein Skin-Pack, ein maßgeschneidertes Textur-Set, Reskins für Gegner und Gegenstände, Interface-Anpassungen und ein lizenzierter Soundtrack. Zu den Planetendioramen, die in Minecraft durch "Hyperspace-Reisen" miteinander verbunden sind, gehören Tatooine, Endor und Hoth sowie Nevarro und Sorgan. 36 Star-Wars-Charakterskins sind dabei, dazu gehören Baby Yoda, Luke Skywalker, Darth Vader, Prinzessin Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, C-3PO, RD-D2, Jabba the Hutt und mehr. Außerdem können Speeder, X-Wings und die Razor Crest gesteuert werden ( Details ).Letztes aktuelles Video: Star Wars DLC