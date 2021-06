Minecraft: Sonic-the-Hedgehog-DLC auf dem Marketplace veröffentlicht

Auf dem Minecraft Marketplace ab 18,98€ bei kaufen ) ist der Zusatzinhalt (DLC) "Sonic the Hedgehog" veröffentlicht worden. Das von Gamemode One erstellte Minecraft-Paket rund um den blauen Igel umfasst eine Welt und 24 Skins. Es kostet 1.340 Minecoins und damit knapp 8 Euro.Sega: "Spieler können ihrem Drang nachgeben durch klassische Umgebungen aus Sonic the Hedgehog, wie die Green Hills Zone und die Chemical Plant Zone, zu düsen. Sammelt Ringe, rennt an Hindernissen vorbei, bezwingt Bosse und erhöht auf der Hatz nach dem Highscore stetig die Geschwindigkeit."Letztes aktuelles Video: Sonic x Minecraft DLC Official Trailer