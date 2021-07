Minecraft: In Südkorea erst ab 19 Jahren freigegeben

Obwohl Minecraft ab 18,98€ bei kaufen ) als familienfreundliches Spiel bekannt ist, wurde es zuletzt mit einer 19+ Altersbeschränkung in Südkorea versehen. Das hat jedoch nichts mit dem eigentlichen Inhalt des Spiels zutun, sondern damit, dass Microsoft einen Xbox Live Account zum Spielen vorraussetzt, den man in dem Land erst ab einem Alter von 19 Jahren erstellen darf.In Südkorea gibt es ein Gesetz, das besagt, dass Kinder zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens keine Videospiele konsumieren dürfen. Zuvor war es noch möglich, sich mit einem Mojang-Konto anzumelden, wodurch das Gesetzt von Minderjährigen umgangen wurde. Diese Option wurde jetzt jedoch von Microsoft entfernt, um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen.Letztes aktuelles Video: Sonic x Minecraft DLC Official Trailer