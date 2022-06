Minecraft: The Wild Update 1.91 veröffentlicht

Mojang hat das neuste Update 1.91 "The Wild" von Minecraft ( ab 18,98€ bei kaufen ) im Rahmen der hauseigenen Messe Minecraft Live veröffentlicht.Wie der Name "The Wild" bereits verrät, soll das neue Update mehr Erkundung und Abenteuer ermöglichen. Daher führt 1.19 zwei neue Biome ein: "The Deep Dark" und "Mangrovensümpfe".In The Deep Dark besucht man die Überreste einer untergegangenen Steinstadt und findet Sculk-Blöcke, Sculk-Shrieker, Sculk-Sensoren und Sculk-Katalysatoren. Mit dem Warden kommt außerdem ein neuer augenloser Mini-Boss hinzu, der Spieler erschnüffelt und ihre VIbrationen spürt.In den Mangrovensümpfe findet ihr viele Bäume, sowie eine neue Holzart und Schlamm, die zu Ziegeln verarbeitet werden können.Mit dem "Allay" gibt es außerdem einen neuen Mob im Spiel, dem ihr Gegenstände geben könnt, von denen er euch die gleiche Art zurückbringt.Interessant ist auch, dass mit den Froschen eine neue Tierart in die umfangreiche Fauna von Minecraft einkehrt. Diese können sich aus Kaulquappen entwickeln und passen ihr Äußeres an die jeweilige Biom-Temperatur an.