Minecraft: ehrt Technoblade mit eigenem Denkmal im Launcher

Minecraft-YouTuber stirbt mit nur 23 Jahren: Fans gedenken Technoblade





We have been trying to find the words, but all of us here at Minecraft are heartbroken over the loss of Technoblade. He meant so much to our community and brought so much joy. He will be missed dearly. 🐷👑🗡️



— Minecraft (@Minecraft) July 1, 2022

Loggt ihr euch künftig im Survival-Sandbox-Spiel Minecraft ein, dürftet ihr eine Änderung im Launcher feststellen: Mojang würdigt den kürzlich verstorbenen YouTuber Technoblade mit einem Denkmal.Das Splash Art des Minecraft-Launchers zeigt von nun an ein niedliches Pixel-Schwein, das voller Stolz eine Krone auf dem Kopf trägt: Ein Tribut an den Avatar, den Technoblade, der sich seinem Kampf gegen Krebs in der vergangenen Woche auf tragische Art und Weise geschlagen geben musste, verwendete.Technoblade, der im echten Leben Alex hieß, wurde als einer der ambitioniertesten Minecraft-YouTuber überhaupt weltweit berühmt: Über 13 Millionen Menschen abonnieren seinen Kanal noch immer. Bekannt war er vor allem für seinen spielerischen Sportsgeist, den er in verschiedensten PvP-Herausforderungen in Minecraft immer wieder unter Beweis stellen konnte. Darüber hinaus galt er als eine der zentralen Figuren der riesigen Minecraft-Community - was sich nun dank des neuen Splash Arts des Launchers so schnell auch nicht mehr ändern dürfte.Fans aus aller Welt trauern seit Tagen und gedenken dem verstorbenen YouTuber auf ihre ganz eigene Art und Weise. So forderten sie Entwicklerstudio Mojang bereits dazu auf, dem Streamer ein noch größeres Denkmal zu bauen. Die Vorstellungen reichen dabei von der Einführung des royalen Schweins als NPC bis hin zu den Worten "Technoblade never dies!" innerhalb des zufällig generierten Splash-Textes, den wir bei jedem neuen Login zu sehen bekommen.Über Twitter äußerten sich die Entwickler von Mojang bereits zu dem tragischen Ereignis: "Wir haben versucht, die richtigen Worte zu finden, aber wir alle hier bei Minecraft sind untröstlich über den Verlust von Technoblade" und "Er hat unserer Community so viel bedeutet und so viel Freude bereitet" heißt es in dem Tweet.