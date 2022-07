Minecraft: Entwickler verbieten NFTs

NFT - Verbot in Minecraft









Im Statement heißt es: "Einige Unternehmen haben kürzlich NFT-Einbindungen gestartet, die mit Minecraft Welt-Dateien und Skin-Paketen assoziiert sind. Andere Beispiele wie NFTs und die Blockchain genutzt werden könnten schließen das erstellen von sammelbaren Minecraft-NFTs mit ein, die Spielern erlauben NFTs über Aktivitäten auf einem Server zu verdienen - oder Minecraft NTFs duch Aktivitäten außerhalb des Spiels zu erlangen."



NFTs widersprechen den Werten von Minecraft



Diese Entwicklung gefällt den Entwicklern aber überhaupt nicht. "NFTs sind nicht nicht inklusiv für unsere Community und erschaffen ein Szenario, in dem es Wohlhabende und Habenichtse gibt.", heißt es im offiziellen Statement. "Der spekulative Ansatz und die Investment-Mentalität, die NFTs umgibt, lenken den Fokus weg vom Spiel und hin zum Profit. Dies ist nicht vereinbar mit dem langfristigen Spaß und Erfolg unserer Spieler".



NFTs würden laut Mojang "nicht mit den Werten von Minecraft zusammenpassen, die vor allem auf Inklusion und dem gemeinsamen Spielen basieren". Auch mache man sich Sorgen, dass Spieler Geld verlieren könnten, wenn NFTs involviert seien.



Aus diesen angeführten Gründen sind Blockchain-Technologien nicht mehr in Minecraft Client- und Server-Anwendungen erlaubt. Sie dürfen auch nicht mit Ingame-Kontent assoziiert werden, egal ob das Welten, Skins, Items oder Mods betrifft.



Letztes aktuelles Video: Sonic x Minecraft DLC Official Trailer



In Minecraft ( ab 18,98€ bei kaufen ) darf es keine NTFs geben. Das haben die Entwickler von Mojang in einem Statement auf der offiziellen Website klargestellt. Auch auf privaten Servern und in Mods dürfen keine Blockchain-Elemente integriert und verkauft werden.