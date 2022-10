Minecraft: Neues Update 1.20 mit Kamelen und Schnüffler angekündigt

Minecraft 1.20: Das sind die neuen Inhalte



Neuer Mob: Der Sniffer gewinnt



Wann soll Update 1.20 erscheinen?

Die Minecraft Live 2022 ist vorüber und hat für Fans von Minecraft einige spannende Infos parat gehabt. Im Fokus steht dabei vor allem das Update 1.20 für Minecraft.Das neue Update wurde im Rahmen der Messe enthüllt, aber bleibt vorerst noch ohne Namen. Das hat zwei Gründe: Zum einen wollen die Entwickler die Community mit in die Namenswahl einbeziehen, andererseits stehen noch nicht alle Features fest.Anders als die beiden letzten Updates 1.19 "The Wild" und 1.18 "Caves & Cliffs" wird 1.20 für Minecraft voraussichtlich wieder etwas kompakter. Statt neuen Biomen und weltenverändernden Technikupdates gibt es vor allem mehr Baumaterial.Das bezieht sich auf das Bambus-Holz, welches schon seit Version 1.14 im Spiel vorhanden ist. Aber erst mit dem nächsten Update könnt ihr das Bambus auch endlich zum Bauen von Häusern und anderen Gebäuden aktiv nutzen. Dabei soll sich das Bambus-Holz nicht von den Crafting-Möglichkeiten der anderen Holzsorten unterscheiden, aber einen ganz eigenen Look bieten.Eine neue Herstellungsmöglichkeit gibt es dann aber doch: Aus Bambus-Holz könnt ihr fortan ein Floß herstellen. Das funktioniert im Kern aber genauso wie das klassische Boot und bietet ebenfalls die Möglichkeit, eine Truhe an Bord unterzubringen.Außerdem neu in 1.20 sind richtige Bücherregale. Anders als die bisherigen Dekoobjekte könnt ihr in den Regalen wirkliche Bücher ablegen und sogar mit Redstone kombinieren. Dadurch lassen sich spannende Geheimverstecke bauen. Darüber hinaus gibt es fortan auch hängende Schilder, die in drei verschiedenen Varianten zur Verfügung stehen werden.Die vielleicht größte Neuerung ist das Kamel. Das neue Tier wird passenderweise vor allem in der Wüste anzutreffen sein und kann als Reittier genutzt werden. Im Vergleich zum Pferd könnt ihr auf dem Kamel – ein entsprechender Sattel vorausgesetzt – sogar zu zweit gleichzeitig unterwegs sein. Zudem kann das neue Reittier über kleine Schluchten sprinten.Neben dem neuen Reittier wird Update 1.20 auch einen neuen Mob ins Spiel bringen. Beim alljährlichen Mobvote anlässlich der Mincraft Live-Messe konnte sich der Sniffer gegen die Konkurrenz bestehend aus dem Tuff Golem und Rascal durchsetzen.Der dinoartige Sniffer ist eigentlich bereits ausgestorben. Im Spiel werdet ihr aber in Truhen unter Wasser bestimmte Eier finden, mit denen ihr einen neuen Sniffer ausbrüten könnt. Passend zum Namen können Sniffer seltene Samen im Boden erschnüffeln und ausgraben, die dann wiederum als Saatgut genutzt werden können.Einen Releasetermin für Update 1.20 gibt es bisher noch nicht. Laut Mojang rechnet man mit einem Release im kommenden Jahr. Interessierte Spieler können aber bereits schon demnächst einige der neuen Features ausprobieren.Innerhalb der nächsten Wochen soll das Update bereits als Snapshot zur Verfügung stehen. Details dazu will das Team bekanntgeben, sobald es soweit ist.Letztes aktuelles Video: Sonic x Minecraft DLC Official Trailer