Minecraft: Kämpfe, Würfel und die Vergessenen Reiche im neuen Dungeons & Dragons DLC

Minecraft: Kämpfen und Würfeln in Dungeons & Dragons

Release im Frühjahr 2023

Monster besiegen, Drachen bekämpfen und Loot einsacken: Im frisch angekündigtenwandeltauf Pfaden abseits der Sandbox, aber will Rollenspiel-Fans damit anlocken.Anders als die bisherigen DLCs zum Klötzchenspiel ist die Dungeons & Dragons-Erweiterung fast schon ein eigenes Spiel. So erhaltet ihr nicht nur passende Outfits und Skins für Minecraft, sondern könnt auch selbst in die Vergessenen Reiche abtauchen und alleine oder mit Freunden eine mehrstündige Kampagne erleben.Der Dungeons & Dragons-DLC zu Minecraft beginnt ganz klassisch: Ihr entscheidet euch für eine von vier Klassen, sprich Zauberer, Barbar, Schurke oder Paladin. Sie alle verfügen über jeweils unterschiedliche Fähigkeiten und können nur spezifische Ausrüstungsgegenstände tragen. Nach der Auswahl geht es dann auch schon los und ihr tretet den Gang in die Vergessenen Reiche und einige der bekanntesten Regionen der Tabletop-Vorlage an.Eine richtige Open World gibt es zwar nicht, aber die Entwickler von Mojang versprechen, dass es dennoch in den einzelnen Kapiteln jede Menge zu Entdecken gibt. Zwischendurch gilt es Kämpfe gegen bekannte Feinde wie Mimics, Goblins, den Mindflayer oder natürlich auch Drachen zu führen. Dabei stehen euch verschiedene Angriffe und Zauber zur Auswahl, die ihr praktischerweise über eine Quickbar am unteren Rand bedient.Darüber hinaus unterhaltet ihr euch mit anderen NPCs und müsst gegebenenfalls auch Skill-Prüfungen absolvieren. Schließlich lässt sich nicht jeder von euren Worten direkt einschüchtern, sondern erst, wenn ihr gut genug gewürfelt habt. Zudem bestätigten die Entwickler, dass sämtliche Dialoge der Kampagne vertont sind.Einen festen Releasetermin für Minecraft: Dungeons & Dragons gibt es noch nicht. Laut Mojang und Wizards of the Coast soll das DLC-Paket jedoch noch imund zwar auf allen gängigen Plattformen. Ein Preis steht übrigens ebenso noch nicht fest, aber dieser soll bald bekanntgegeben werden.Neben dem großen Dungeons & Dragons-DLC erscheint im Frühjahr noch ein weiteres Minecraft-Abenteuer.den PC, die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch erobern.