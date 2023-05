Minecraft: Neuer Snapshot fixt über zehn Jahre alten Bug

Minecraft: MC-1133 verabschiedet sich für immer

Obwohlseit Jahren gepflegt und gehegt wird, gibt es im Klötzchenspiel immer noch den einen oder anderen, der schon seit einer Ewigkeit im Code steckt. Einen davon haben die Macher nun behoben.Genauer gesagt geht es um einen Bug, der erstmals im Oktober 2012 gemeldet wurde. Also vor über zehn Jahren, als beispielsweise einnoch gar nicht erschienen war und die PlayStation 4 und Xbox One noch als Next-Gen-Konsolen bekannt waren. Anders ausgedrückt: Zwischen dem Auftreten des Bugs und seiner Behebung ist echt viel Zeit vergangen.Im Detail handelt es sich um den, den die Macher mit dem aktuellen Java-Snapshot 23W18A aus der Welt schaffen. Der Bug sorgte dafür, dass es keine Schrittgeräusche gab, wenn ihr am Rand eines Blocks gelaufen seid und an den Seiten Luft oder eine Flüssigkeit folgte. Minecraft konnte diese Aktion nie so richtig interpretieren und nahm einfach an, dass ihr quasi in der Luft seid und blendete die Schrittgeräusche entsprechend aus.Damit ist jetzt aber Schluss, denn ab sofort werden Schrittgeräusche immer abgespielt, wenn ihr euch auf Blöcken entsprechend bewegt. MC-1133 und sein über zehnjähriges Bestehen in der Minecraft-Welt ist damit Geschichte – wenn auch vorerst nur in der Snapshot-Version.In der Live-Version wird der Bug noch ein paar Wochen bestehen, denn bislang gibt es noch keinen festen. Ganz anders sieht es bei der Verfilmung aus: