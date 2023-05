Minecraft: Java-Accounts müssen auf Microsoft-Konto wechseln, sonst droht Accountverlust

Minecraft: Vom Java- zum Microsoft-Account wechseln

So funktioniert die Konto-Migration bei Minecraft

Meldet euch mit eurem Mojang-Konto auf Minecraft.net oder im Minecraft Launcher an.

Ihr werdet dabei informiert, ob euer Account zum Umzug bereit ist – klickt hier auf "Mein Konto umstellen".

Anschließend erhaltet ihr einen Bestätigungscode via E-Mail, den ihr im dafür vorgesehenen Fenster eingebt.

Meldet euch nun entweder mit einem bereits bestehenden Microsoft-Konto an oder erstellt ein neues Konto.

Klickt letztendlich auf "Umzug abschließen" und eure Daten werden zu eurem angegebenen Microsoft-Konto übertragen

Wer noch immer seinen alten-Account nutzt, muss sich langsam beeilen. Entwickler Mojang weist noch einmal daraufhin, dass die Mojang-Accounts des Klötzchenspielssein werden.Betroffen is dabei jeder Spieler der, der dafür noch seinen originalen Account nutzt. Schon seit Monaten fordern die Entwickler Betroffene dazu auf, ihr Konto zu einem Microsoft-Account zu migrieren und langsam läuft die Zeit ab. Nur nochhabt ihr Zeit, diesen Schritt zu vollziehen, andernsfalls droht der Verlust eures Minecraft-Kontos.Obwohl der Kauf von Mojang durch Microsoft schon etliche Jahre zurückliegt, konntet ihr bislang Minecraft immer noch mit eurem ursprünglichen Konto spielen. Damit ist aber bald Schluss, denn zukünftig benötigt ihr zwingend einen Microsoft-Account – auch für die Java-Version von Minecraft. Euer bestehendes Mojang-Konto könnt ihr dabei mit wenigen Klicks migrieren, wodurch all eure Informationen direkt übertragen werden.Gemäß einer aktuellen Mitteilung von Mojang habt ihr für den Wechsel noch bis zumZeit. Schafft ihr es bis dahin nicht, euer Konto zu übertragen, könnt ihr euch zukünftig über den Minecraft-Launcher und die Spielwebseite nicht mehr anmelden. Als Grund für die Umstellung gibt Mojang in erster Linie neue Sicherheitsfunktionen, wie etwa eine eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, an, die es nur mit den Microsoft-Konten gibt.Wer jedoch seinen Account migriert, erhält automatisch einenfür seinen Minecraft-Charakter, sowie Zugang zur Bedrock-Edition von Minecraft. Die Java-Edition bleibt aber natürlich erhalten und wird auch in Zukunft weiterhin alle relevanten Updates erhalten.Falls ihr euer Konto noch nicht umgestellt habt, könnt ihr das jetzt noch nachholen. Die Schritte sind dabei recht simpel gehalten:Ist die Migration vollständig abgeschlossen, könnt ihr euch fortan auf der Minecraft-Webseite oder im Minecraft-Launcher mit eurem Microsoft-Konto anmelden. Euer altes Mojang-Konto gehört damit der Vergangenheit an.Beachtet dabei, dass eure Speicherstände und Skins natürlich erhalten bleiben. Ihr müsst demnach nicht von vorne anfangen, sondern könnt eure bestehenden Welten fortführen. Mit der Migration ändert sich lediglich euer Login zum Spiel. Wofür ihr übrigens kein Microsoft-Konto benötigt, ist der