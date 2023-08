Minecraft: Crossover-DLC mit aktuellen Kino-Stars ab sofort erhältlich

Minecraft: Bühne frei für die Teenage Mutant Ninja Turtles

Über zehn Jahre ist das Klötzchen-Chaosmittlerweile schon alt und hat auf seiner Reise zum erfolgreichsten Videospiel aller Zeiten eine ganze Reihe an Crossovers erlebt.Die neueste Kooperation befasst sich nun mit den, die dank des gleichnamigen Kinofilms mit dem Zusatz „Mutant Mayhem“ seit gestern auch die Leinwand unsicher machen. Ein neuer Trailer zum Crossover verrät, auf welchesich Fans der Cartoon-Schildkröten ab sofort in Minecraft freuen können.Im Zuge der Cross-Promotion von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem finden natürlich die Pizza liebenden Superheldenihren Weg in das Minecraft-Universum. Mit dabei sind auch der Bösewicht Shredder, der den Frieden im Klötzchen-New York bedroht, sowie die rasender Reporterin April O'Neil und Rattenmeister Splinter.Natürlich treten die bekannten Charaktere allesamt in der eckigen Minecraft-Optik auf, haben aber trotzdem ihre markanten Wiedererkennungsmerkmale behalten, und so rocken die Schildkröten ihre gefährlichen Waffen aus der Vorlage. Apropos bekannt: Natürlich könnt ihr im Rahmen des kostenpflichtigen DLCs auch den entspanntenaufsuchen, wenn ihr mal eine Pause von der Bösewicht-Jagd braucht.Spielbar sind alle vier Schildkröten, wobei ihr noch einmal aus 20 verschiedenen Skins auswählen könnt – vier passend zum gerade erst erschienenen Kinofilm Mutant Mayhem. Wenn ihr nach einem Besuch in eurem lokalen Lichtspielhaus wieder mit Leidenschaft für die Turtles brennt, könnt ihr den DLCüber den Minecraft-Marketplace oder die offizielle Website des Spiels erwerben.Während das Spiel mittlerweile als gewinnbringender Selbstläufer gilt, stand der Name Minecraft jüngst noch aus anderen Gründen in den. So sollenin Neuseeland beginnen, womit nach Super Mario, Tetris und Pac-Man das nächste gigantische Videospiel-Franchise irgendwann in die Kinos kommt.