Minecraft: Nächster großer DLC hat Star-Wars-Thema

Minecraft: Baut euer eigenes Lichtschwert und Droiden





Just announced at #MinecraftLive: Star Wars: Path of the Jedi DLC.



With your lightsaber in hand, it’s time to see the galaxy! Play as a Jedi Knight as you battle creatures, duel other Jedi, and embark on a special mission with Yoda to an uncharted planet-coming November 7th! pic.twitter.com/7665Gj6XcS



Entwicklerstudio Mojang hat in seiner kürzlich gezeigten Präsentation Minecraft Live 2023 einige Neuerungen für das Dauerbrenner-Gameangekündigt. Besonders Star Wars-Fans dürfen sich auf den kommenden DLC freuen.Unter dem Namenkönnt ihr in die Rolle eines Jedi schlüpfen und bekannter Charaktere aus der Science-Fiction-Saga treffen, spannende Storylines erlebt und Missionen aus der Zeit der Klonkriege zu erleben.Als junger aufstrebender Jedi-Padawan könnt ihr in Minecraft nun an der Seite von beliebten Charakteren wie Yoda, Mace Windu oder Obi-Wan Kenobi (oder auch Kit Fisto und Shaak-Ti, für diejenigen, die etwas tiefer in der Lore sind) kämpfen. Auf eurer Reise, die zu Zeiten der Klonkriege angesiedelt ist, reift ihr zum Jedi-Ritter heran und müsst euch nicht nur Kämpfen mit Monstern undstellen, sondern auch den Verlockungen der dunklen Seite.Natürlich steht auch im Star-Wars-Abenteuer von Minecraft das Bauen im Mittelpunkt: So könnt ihr eure persönlichen Droiden zusammenbasteln, eine individuelle Robe designen und Zusammen mit Yoda werdet ihr im Laufe der Story einen mysteriösen Planeten aufsuchen.Minecraft feiert nächsten Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Auf dem Live-Event verriet Entwickler Mojang, dass das Spiel mittlerweile überverkauft wurde. Star Wars: Path of the Jedi wird ab 7. Novembver erhältlich sein und ist längst nicht die erste Kooperation mit einem erfolgreichen Film-Franchise; erstzu den Tennage Mutant Ninja Turles, wie ihr hier lesen könnt.