Minecraft: Jack Black spielt die Hauptrolle des kommenden Films

Minecraft: Jack Black spielt wichtige Rolle im Film

Die Rolle der populären Klötzchenfigur Steve im kommenden-Film übernimmt niemand geringeres als, wie dieser jetzt auf Instagram verkündete. Zuvor kursierte die Info bereits als Gerücht, doch jetzt ist sie offiziell bestätigt und die Dreharbeiten beginnen zeitnah.Unter der, auf den Fans bereits seit Jahren warten. Mit Jack Black hat man womöglich genau den richtigen Schauspieler erwischt, um Minecraft-Steve die nötige Portion Witz zu verleihen.Steve ist eine Figur, die seit dem Release von Minecraft im Jahr 2011 in dem Sandbox-Spiel vertreten ist.hat ihn damals zusammen mit dem Spiel erschaffen, das heute als das meistverkaufte weltweit zählt. Warner Bros hatte bereits 2014 einen Film zu Minecraft angekündigt, 2025 kommt der Titel nach langer Wartezeit dann endlich in die Kinos.Neben Jack Black als Steve spielt auch, wie bereits bekannt war,eine der Hauptrollen. Zur Handlung ist noch nicht viel bekannt; wir wissen lediglich, dass der böse Ender-Drache die Klötzchenwelt zerstören will, woraufhin eine Gruppe mutiger Abenteurer ihn stoppen muss – darunter auch Steve.„Ein Schauspieler bereitet sich vor“, betitelt Jack Black nun sein neustes Bild auf Instagram und. Das Foto zeigt ihn selbst, wie er gebannt in einem Buch liest. Es trägt den Titel „Minecraft Basics für Dummies“. Der Schauspieler hatte auch beim Super-Mario-Film mitgewirkt, wo er die Rolle des Bowsers sprach.Noch etwas über ein Jahr müsst ihr warten, bis ihr Jack Black als Steve auf der Kinoleinwand bestaunen dürft, denn amsoll der Film zu Minecraft an den Start gehen. Die Zeit könnt ihr euch, die wichtigsten im Januar haben wir euch zusammengefasst.