Minecraft: White Lotus-Star Jennifer Coolidge schließt sich Film-Cast an

Minecraft-Film mit Stiflers Mom: Jennifer Coolidge für die Leinwandadaption gecastet

Wann kommt der Minecraft-Film?

Derbefindet sich bereits seit einiger Zeit in der Mache. Nun kann man weiterenvermelden, der sich dem Cast rund umund, die bereits an Bord sind, anschließt.Dabei handelt es sich um keine geringere als Hollywood-Star, die den meisten wohl aus ihrer Rolle alsaus den American Pie-Filmen bekannt sein dürfte.Coolidge, die zuletzt in der gefeierten HBO-Serieeine tragende Rolle spielen durfte, soll sich Deadline zufolge der Besetzung des Minecraft-Films angeschlossen haben. Eine Information darüber, in welcherwir sie hier zu sehen bekommen, bleibt allerdings erst einmal aus. Kein Wunder, immerhin werden die Details zur Story der Filmadaption bislang weitestgehend unter Verschluss gehalten.Berichte im vergangenen Jahr legten nahe, dass es um einen zerstörungswütigengehen soll, dem sich das Star-Ensemble rund um Jack Black, Aquaman-Darsteller Jason Momoa – und nun auch Jennifer Coolidge – entgegenstellen (oder womöglich anschließen?) wird. Coolidge kehrte nach einer beeindruckenden, jahrzehntelangen Schauspielkarriere erstmit White Lotus ins Rampenlicht zurück.Zu den, die an dem Projekt mitwirken, zählen unter anderem auch Emma Myers (Wednesday), Danielle Brooks (Orange is the New Black) und Sebastian Eugene Hansen (Lisey’s Story). Zwar wurden die Rollen wie bereits erwähnt noch nicht bekannt gegeben, es wird allerdings vermutet, dassDer Minecraft-Film wird von, der auch schon bei Napoleon Dynamite und Nacho Libre Regie führte, inszeniert. Die Dreharbeiten begannen Berichten zufolge schon zum Ende des letzten Jahres in Neuseeland, nachdem eine Version unter der Regie von Rob McElhenney (Always Sunny in Philadelphia) bereits gescheitert war.Alsangedacht, wie man bereits im vergangenen Jahr bekannt gab. Die ursprüngliche Version von McElhenney solllte sogar schon 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Sonic x Minecraft DLC Official Trailer