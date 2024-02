Minecraft: Weltraumbehörde bringt Mondbasis-Mod heraus

Minecraft trifft Lunarcraft - Mondbasenbau und Mineralienforschung

Wem die schier endlosen Möglichkeiten der gigantischen Welt vonnoch nicht genug sind, kann jetzt seine Bauaktivitäten ins All verlegen. Unter dem Namen Lunarcraft wurde nun eine Mod von höchst offizieller Seite veröffentlicht, die euch das Leben auf dem Mond schmackhaft machen soll.Neben dermit dem Rover könnt ihr auch eure Mondbasis bauen und vorgegebene Quests absolvieren. Entwickelt wurde die Modifikation, welche auch als Lernmaterial dienlich sein soll, von der japanischen Weltraumforschungsabteilung JAXA.Es ist keinund auch kein, aber durch die Entwicklung des JAXA Space Education Center hat dieses Spiel einen wissenschaftlich sehr fundierten Ansatz. Die japanische Weltraumbehörde hat aufdie Topographie des Mondes in Minecraft nachgebaut. „Eine der Besonderheiten, die man in dieser Mondwelt erleben kann, ist der Rover, der für Erkundungstouren in dieser Welt optimal geeignet ist“, heißt es in der offiziellen Spielbeschreibung. „Dank der Erweiterungsmöglichkeiten von Minecraft sind zahlreiche Aktivitäten wie die Suche nach seltenen Mineralien oder der Ausbau der Mondbasis möglich.“Lunarcraft soll nicht einfach ein Teil eines Videospiels sein, sondern kann ganz explizit auchfür Kinder genutzt werden. Die Mondlandschaft ist realistisch wiedergegeben, sodass sie viel über unseren Erdtrabanten und das Weltall an sich lernen können.Ihr startet im Jahr 2050 in einer Mondbasis im Krater Theophilus, wo auch die erste japanische Mondlandung Anfang 2024 stattgefunden hat. Inmüsst ihr unter anderem die Logistik in eurer Mondbasis koordinieren, Landwirtschaft betreiben, Ressourcen abbauen und die Erweiterung der Unterkünfte im Zuge der steigenden Bevölkerung vornehmen.Dieser „DLC“ zu Minecraftderzur Verfügung und kann in Minecraft Education oder der Bedrock Edition implementiert werden. Auch FAQs und Guides können auf der Seite heruntergeladen werden. Und wer schon ganz heiß auf den geplanten Minecraft-Film ist: Hier könnt ihr nachlesen , was dazu schon alles bekannt ist.