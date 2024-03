Minecraft: Kein Update, falls euch eure Welten lieb sind





Do not update Minecraft through the Xbox app on PC. If you do, your worlds may be lost. We recommend that you run the Gaming Services Repair Tool for PC before installing the Minecraft update. For more information, go here: https://t.co/9X1am8dzHG



— Mojang Status (@MojangStatus) March 15, 2024

Startet die Xbox App am PC

klickt euer euer Profilbild

wählt "Support" aus

hier könnt ihr nun die Gaming Services Reparatur-Funktion starten

Wer am PC über die Xbox App beziehungsweise den Game Pass spielt, sollte aktuell kein Update starten. Davor warnt Entwickler Mojang via Twitter, denn andernfalls droht der komplette Verlust eurer Spielstände – hunderte Stunden Spielzeit könnten verloren gehen. Betroffen ist davon ausschließlich die sogenannte Bedrock-Version, mit der ihr beispielsweise auch Crossplay mit anderen Plattformen nutzen könnt. Am PC läuft diese Version über die Xbox App und wird regelmäßig mit neuen Patches auf den aktuellen Stand gehalten. Das jüngste Update solltet ihr allerdings nicht ohne Vorbereitung herunterladen. "Aktualisiert Minecraft für den PC nicht über die Xbox App. Wenn ihr das macht, könnten eure Welten verloren gehen", schreibt Entwickler Mojang auf Twitter. Es besteht somit die Möglichkeit, dass ihr bei einem Update all eure Welten und euren Spielfortschritt verliert. Das wäre natürlich angesichts der enormen Spielzeit, die ihr in diese eventuell investiert habt, ein ganz schöner Frustmoment. Damit dieser gar nicht erst entsteht, ihr aber trotzdem die aktuellste Version von Minecraft spielen könnt, gibt es eine simple Lösung. Ihr müsst lediglich bevor ihr das Update herunterladet das Gaming Services Repair Tool starten, um die Gaming Services auf Version 19.87.13001.0 zu aktualisieren. Dafür geht ihr wie folgt vor: Nun sollte das Programm entsprechend aktualisiert werden. Ist das der Fall, könnt ihr anschließend auch Minecraft updaten lassen und umgeht den Fehler. Idealerweise legt ihr sicherheitshalber vorher noch ein Backup an, damit ihr entsprechend vorbereitet seid, sollte doch etwas schiefgehen. Betroffen ist übrigens von dem Problem ausschließlich die Bedrock-Version von Minecraft.