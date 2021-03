Ratchet & Clank: Play at Home: Aktuell kostenlos auf der PS4 zu haben

Sony bietet Ratchet & Clank ( ab 20,95€ bei kaufen ) aktuell kostenlos für Besitzer einer PS4 oder PS5 an. Das Angebot ist Teil der Initiative "Play at Home", die Sony im Zuge der Coronakrise und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ins Leben gerufen hat. Bis zum 1. April um 1 Uhr MESZ lässt sich das Spiel über den PlayStation Store beziehen und dauerhaft der Bibliothek hinzufügen.Der actionreiche Plattformer von Insomniac Games erschien ursprünglich 2016 für die PS4 und stellte eine Neuauflage des PS2-Klassikers aus dem Jahr 2002 dar. Der neue Auftritt des schlagfertigen Duos soll nach aktuellem Stand am 11. Juni mit Ratchet & Clank: Rift Apart erfolgen, was gleichzeitig den PS5-Einstand für die Reihe markiert.Darüber hinaus gibt Sony bereits einen Ausblick, was als nächstes bei Play at Home geplant ist: Ab dem 25.März sollen PlayStation-Spieler eine 90-tägige Mitgliedschaft beim Anime-Dienst Wakanim kostenlos in Anspruch nehmen dürfen.Letztes aktuelles Video: VideoTest