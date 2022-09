Tomb Raider: Rechte wieder bei Crystal Dynamics

Neue Projekte in der Entwicklung

Nachdem sich die Embracer Group ehemalige Square Enix Studios, wie SE Montreal und CD geschnappt und die Rechte an mehreren Marken erworben hat, sind die wichtigsten IPs jetzt wieder da, wo sie hingehören.Für schlappe 300 Millionen Euro konnte sich die Embracer Group vor kurzer Zeit ein paar Studios und Spiele-IPs sichern, die bei dem Vorbesitzer Square Enix laut eigenen Aussagen für ein Millionengrab in dreistelliger Höhe sorgten.Viele Fans haben sich gefragt, was nun mit etwaigen Nachfolgern zu Shadows of the Tomb Raider ab 14,90€ bei kaufen ) oder gar einer Neuauflage des vielgeliebten Legacy of Kain passieren könnte. Die Antwort geben die Entwickler nun teilweise selbst.Denn nun sind die Marken Tomb Raider und auch Legacy of Kain jetzt ganz offiziell wieder im Besitz der meist fähigen US-Entwickler aus Redwood. Zudem kündigt das Studio an, zumindest an einem weiteren Tomb-Raider-Teil zu arbeiten – natürlich nun ohne die Einmischung von Square Enix.Doch im Besonderen lässt aufhorchen, dass auch die Rechte von Legacy of Kain wieder bei Crystal Dynamics gelandet sind. Denn eine Neuauflage oder gar komplett neue Abenteuer des schon fast legendären Vampirs oder vielleicht sogar Raziels würden bei vielen Fans sicher Freudentränen auslösen. Allerdings steht abermals wohl eine Menge Geduld an, bis eine solche Ankündigung erfolgen könnte – der Anfang ist immerhin gemacht.