The Elder Scrolls 5: Skyrim: Anniversary Edition mit Next-Gen-Update und neuer Angel-Mechanik angekündigt

Skyrim Anniversary Edition announced, launching November 11



You can upgrade the Special Edition to the Anniversary Edition



Free next-gen upgrade coming soon



Fishing gets added to Skyrim as well pic.twitter.com/DLVQ40yKeF



— Nibel (@Nibellion) August 19, 2021





Skyrim Anniversary Edition announced



Launching on 11.11.21 to celebrate 10th anniversary of Skyrim



- Upgraded for PlayStation 5 and Xbox Series X|S

- Includes Special Edition

- Includes new Fishing mechanics

- "Next-Gen" upgrade is free

- Over 500 Creation Club elements pic.twitter.com/FG84Yo9ScL



— Benji-Sales (@BenjiSales) August 19, 2021

Bei der QuakeCon 2021 ist die The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition angekündigt worden. Die Edition soll am 11. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen - passend zum zehnjährigen Geburtstag des Hauptspiels.Die Anniversary Edition umfasst alle Inhalte der Special Edition, die neue Angeln-Mechanik, über 500 Creation-Club-Elemente (Waffen, Rüstungen, Quests etc.) und ein kostenloses Next-Gen-Update (für PS5 und Xbox Series X/S). Es soll auch eine Upgrade-Möglichkeit von der Skyrim Special Edition auf die Skyrim Anniversary Edition geben.