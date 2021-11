The Elder Scrolls 5: Skyrim: Patch für Anniversary Edition behebt Black-Screen-Problem

FIXES

Fixed a problem preventing some doors in Rielle from opening properly.

Fixed an issue where Russian and Polish notes were not displaying text properly.

Fixed an issue where German and French players were given incorrect menu text when leveling up.

Fixed an issue where players were experiencing a “black screen” and upon launching.

Beim Launch der erst kürzlich veröffentlichten Anniversary Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim ( ab 10,98€ bei kaufen ) gab es bei den Fans nicht nur Grund zur Freude und Euphorie. Schuld daran war ein Fehler, der beim Start des Rollenspiels zu einem schwarzen Bildschirm samt Absturz führen konnte. Um genau dieses Ärgernis aus der Welt zu schaffen, gibt es nun einen Patch.Das Update 1.6.323 steht ab sofort zum Download bereit und beseitigt den "Black Screen Bug" der Anniversary Edition. Das ist per se eine gute Nachricht, allerdings hat die ganze Sache einen Haken: Das Update erfolgt auch für die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim und somit auch für Spieler, die die Anniversary Edition nicht besitzen. Durch das Update kommt es jedoch zu Kompatibilitäts-Problemen mit dem Skyrim Script Editor, was sich wiederum auf den Einsatz von Mods auswirkt. Diese können nach der Installation der Version 1.6.323 den Dienst versagen oder fehlerhaft laufen.Hier die Patch Notes in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Anniversary Edition und upgrade Ein Überblick