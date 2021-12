The Elder Scrolls 5: Skyrim: Interessante Behind-the-Scenes-Dokumention veröffentlicht

Das Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skryrim feiert seinen zehnten Geburtstag: Im November 2011 kam der moderne RPG-Klassiker auf den Markt und erfreut sich selbst zehn Jahre nach der Veröffentlichung einer großen Beliebtheit - nicht zuletzt dank der vor kurzem veröffentlichten Anniversary Edition. Als Begleitung der Feierlichkeiten kommt die Anfang des Monats erschienene Dokumentation mit dem ellenlangen Namen „A Skyrim Documentary - You're Finally Awake: Nine Developers Recount the Making of Skyrim“ gerade recht.Dieses Behind-the-Scenes-Video stammt von Jonah Lobe, der einst als Character Artist bei Bethesda an The Elder Scrolls 5: Skyrim ( ab 10,98€ bei kaufen ) mitgewirkt hat. Er will anlässlich des runden Jubiläums den Fans die Chance gewähren, einen Blick hinter die Kulisssen zu werfen. Eigenen Aussagen zufolge habe er dieses Projekt bereits seit lange Zeit geplant, doch aufgrund der globalen Corona-Pandemie und deren Auswirkungen seien sowohl die Vorbereitungen als auch die eigentliche Durchführung anders verlaufen als ursprünglich gedacht. Das Ergebnis ist dennoch sehenswert, da die Dokumentation viele Informationen und kleine Details bereithält, die selbst eingefleischten Fans neu sein könnten. Das reicht von den ersten Konzepten vor der eigentlichen Entwicklung bis hin zu den aktuellen Auswirkungen von Skyrim auf die Meme-Kultur.Im Rahmen der über 50 Minuten langen Dokumentation kommen zahlreiche ehemalige Mitarbeiter von Bethesda zu Wort, darunter u.a. Level-Designer Joel Burgess sowie Programmierer Jean Simonet, die alle aus dem Nähkästchen plaudern.