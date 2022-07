The Elder Scrolls 5: Skyrim: Koop-Mod feiert Release noch diese Woche

Skyrim Together Reborn erscheint am 8. Juli und "wird nicht perfekt sein"

Skyrim Together Reborn, eine neue und verbesserte Koop-Mod für den schon 2011 erschienenen The Elder Scrolls -Teil, kommt noch diese Woche. Mit ihr können bis zu acht Spieler online zusammen spielen.Dabei wird nahezu alles im Spiel synchronisiert, seien es Quests, Truheninhalte, Audio, untertitelte Dialoge oder soga r PvP-Kämpfe. Bei der Mod von Tilted Online handelt es sich um eine Art Neuauflage einer bereits bestehenden Version, die den Namen Skyrim Together trägt, allerdings wurde sie von Grund auf neu entwickelt und soll dabei mit enormen Verbesserungen aufwarten.Auch, wenn die Skyrim Together Reborn-Mod Fans des über eine Dekade alten Hauptspiels am Ende begeistern könnte, warnt das Team via Reddit davor, eine fehlerfreie Funktionsweise von ihr zu erwarten. Die Hobby-Entwickler wiesen darauf hin, dass es unglaublich schwierig sei, Einzelspieler-Titel in funktionierende Multiplayer-Spiele zu verwandeln, zumal die meisten Mitglieder der Gruppe ehrenamtlich in ihrer Freizeit daran arbeiten würden."Die Mod wird nicht perfekt sein. Sie wird gelegentlich abstürzen, einige Quests werden nicht funktionieren, es wird Bugs geben. Das ist nicht behebbar." heißt es in dem Post. "Das ist einfach die Realität, wenn man eine Multiplayer-Mod entwickelt, anstatt ein großes Studio wie Bethesda ein Mutiplayer-Spiel entwickeln zu lassen.", so fährt das Team fort. Trotz der Umstände soll sich die Mod gut spielen lassen, Spaß machen und viel besser als die erste Version sein, was laut den Machern das Ziel von Skyrim Together Reborn gewesen sei.Auf einen "echten" neuen Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe werden wir wohl noch einige Zeit warten müssen, weswegen die schon diesen Freitag erscheinende Skyrim-Mod eine gelungene Abwechslung darstellen könnte. Erst Anfang des Jahres berichteten wir, dass sich Bethesdas The Elder Scrolls 6 wohl weiterhin in der Vorproduktionsphase befinden dürfte . Immerhin dürfte das Studio den Fokus aktuell auf ihr kommendes Sci-Fi-RPG Starfield gelegt haben, zu dem wir vor Kurzem erstes echtes Gameplay-Footage zu sehen bekamen Letztes aktuelles Video: Anniversary Edition und upgrade Ein Überblick