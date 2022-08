The Elder Scrolls 5: Skyrim: Mod fügt jetzt coolen Modus aus Mordors Schatten hinzu

The Elder Scrolls 5: Skyrim-Mod will "Geschichten der Rache" erzählen

Mod entfernt euren Tod aus dem Spiel

Der innovativste und spaßigste Teil an Mittelerde: Mordors Schatten war wohl sein besonders abwechslungsreicher Nemesis-Modus. Diesen bekommt Skyrim jetzt über eine Mod.Das Nemesis-System beförderte jedes Mal Gegner, wenn sie dich besiegt haben. Das Feature sorgte für stundenlangen Spielspaß, den sich Modder Syclonix nun auch für den fünften Teil der The Elder Scrolls-Reihe verspricht.Die Mod mit dem Namen Shadow of Skyrim - Nemesis and Alternative Death System, die ihr euch über die NexusMods-Seite kostenfrei herunterladen könnt, will "jeden Feind, der dich besiegt, zu einem einzigartigen Nemesis" machen. So verspricht sich Syclonix einen völlig neuen Twist für The Elder Scrolls 5: Skyrim zu schaffen. Die Mod soll "Geschichten der Rache" erzählen, die euch immer wieder dazu treiben, es mit eurem Erzfeind aufzunehmen.Genauer bedeutet das, dass nahezu jeder Gegner, dem du auf deinem Abenteuer in Skyrim begegnest, zu deinem gefürchtetsten Widersacher werden kann. Selbst dann, wenn es sich dabei um ein vergleichsweise eher harmloses Geschöpf handelt. So wird aus einem anfänglich noch schwachen, einfachen Banditen später der gefährlichste Kleinkriminelle, der euch je untergekommen sein dürfte.Darüber hinaus ist das alternative Death-System wohl die massivste Änderung, die ihr mit der Mod in das Spiel bringt. Sie nimmt Gevatter Tod komplett aus Skyrim, stattdessen werdet ihr ausgeknockt und spawnt an einer anderen Stelle auf der Karte neu. Ganz ohne Konsequenzen bleibt euer Ableben jedoch nicht, im Gegenteil: Nachdem ihr euer Bewusstsein zurückerlangt habt, werdet ihr mit einem zufälligen Schwächungszauber belegt. Diesen könnt ihr nur entfernen, indem ihr euren Nemesis besiegt habt.Eure Erzfeinde machen euch das Leben aber nicht nur mit ihrer eigenen Stärke schwer. Sogar Ausrüstung, mit der ihr in die Schlacht zieht, stiehlt euch der Nemesis, um sie kurzerhand selbst im Kampf zu benutzen. Bis zu fünf erstarkte Widersacher könnt ihr gleichzeitig im Spiel haben, was bedeutet, dass euch auch gleich fünf mögliche Debuffs heimsuchen können, wenn ihr euch öfter auf dem Boden liegend wiederfindet.Da Warner Bros. das Nemesis-System erst im vergangenen Jahr patentieren lassen hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Mod noch einmal offiziell veröffentlicht wird. Steht euch der Sinn allerdings nach weiteren Mods für The Elder Scrolls 5, empfehlen wir euch einen Blick auf die erst im vergangenen Monat erschienene Koop-Modifikation für Skyrim . Mit dieser spielt ihr den Titel mit bis zu sieben Freunden gemeinsam und erlebt noch spannendere Abenteuer am Himmelsrand.Letztes aktuelles Video: Anniversary Edition und upgrade Ein Überblick