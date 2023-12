The Elder Scrolls 5: Skyrim: Neues Creations-Update veröffentlicht - mit Bugfixes und kostenpflichtigen Mods

Skyrim: Was steckt hinter dem Creations-Update?





Empowering Creators has always been in our DNA here at Bethesda Game Studios, so naturally we’re thrilled to introduce Creations! Our new platform provides an updated way for players to discover, download and play community-made and official content: https://t.co/sX3MqrTAJP pic.twitter.com/dWSvo5XJud



— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) December 5, 2023

Update sorgt für kaputte Mods

Auch zwölf Jahre nach dem ersten Release istfür viele Spieler immer noch ein Dauerbrenner. Nun hat Bethesda überraschenderweise für die 2016 veröffentlichteeinveröffentlicht, was jedoch nicht überall auf positives Feedback stößt.Bis zu zwölf Gigabyte, abhängig von der jeweiligen Plattform, bringt der Patch auf die Downloadwaage. Klingt nach einem riesigen Paket, aber neue Inhalte sind nicht zu sehen. Stattdessen dreht sich alles um ein paar Bugfixes sowie die Einführung der sogenannten– der nächste Versuch von Bethesda,in das Rollenspiel zu implementieren.Gemäß der offiziellen Patchnotes behebt das Update für die The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition und Anniversary Edition einige Bugs und bessert hier und da ein paar Lokalisierungsfehler aus. Der Fokus liegt allerdings auf den Bethesda Game Studios Creations, einem neuen, im Spiel fest integrierten. Die Creations ersetzen den bisherigen Creation Club und bringt die Idee der kostenpflichtigen Mods zurück.Bereits 2015 versuchte Bethesda zusammen Valve einen neuen Marktplatz zu erschaffen, in der Entwickler ihre. Das Systemjedoch aufgrund harscher Kritik und schnell runderten die beiden Unternehmen zurück. Die Creations sind nun der erneute Anlauf, um die Idee von bezahlten Mods ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen.Der neue Creations-Reiter in Skyrim kombiniert dieses Mal beide Möglichkeiten: Ihr findet hier dementsprechend sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Mods. Jeder Ersteller kann für sich entscheiden, ob er seine Modifikation gratis veröffentlicht oder sich alslässt. Letzteres ermöglicht es, Mods gegen Echtgeld anzubieten und entsprechend an den Verkäufen beteiligt zu werden. Wie genau die finanzielle Aufteilung aussieht, geht aus dem FAQ auf der Bethesda-Webseite allerdings nicht hervor.Neben der auf Reddit kontrovers diskutierten Einführung der Creations sorgt das frisch veröffentlichte Update auch. Durch den Patch hat der populäre und für viele Mods notwendige Skyrim Script Extender, kurz SKSE, nicht mehr funktioniert. Infolgedessen waren somit zahlreiche andere Modifikationen nicht mehr nutzbar.Mittlerweile haben die Macher des SKSE ein, wodurch die Funktionabilität wiederhergestellt sein sollte. Nutzer müssen allerdings den Script Extender, sofern sie ihre alten Community-Mods weiter nutzen wollen.Derweil heißt es bei Bethesda weiter, dass es die Creations vorerst nur für die Special und Anniversary Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt. Allerdings soll das System zukünftig auchdes Entwicklers eingebunden werden. Namen werden keine genannt, aberundwären natürlich geeignete Kandidaten.die entsprechenden Mod-Tools erscheinen.