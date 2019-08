Harveys Neue Augen: Bizarrer Nachfolger zu "Edna bricht aus" für aktuelle Konsolen erschienen - 4Players.de

"Das altehrwürdige Genre der Adventures schwächelte in diesem Jahr. King Arts‘ Vieh-Chroniken, Haunted von Deck 13 und Telltales dritte Sam & Max-Staffel strichen allesamt gute Bewertungen ein; wirklich heraus stach aber nur Harveys Neue Augen von Daedalic. Der Nachfolger zum durchgeknallten Edna bricht aus hatte es dafür umso mehr in sich und verdiente sich sogar die begehrte Platin-Trophäe. Eine skurrile Geschichte, feinsinniger Humor und brilliante Dialoge von Jan „Poki“ Müller-Michaelis machen das Spiel zu einem echten Ausnahme-Adventure. Auch beim Rätsel-Design und den vorbildlich in Dialoge eingebundenen Hinweisen haben die Hamburger sich enorm gesteigert."



