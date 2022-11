PlanetSide 2: bricht gleich zweimal seinen eigenen Weltrekord

Planetside 2: Über 1.200 Spieler brechen den Weltrekord





Emerald is up and stable with 1228 players on Amerish. Congrats on an easy record break, everyone! #PlanetSide2



— PlanetSide 2 (@planetside2) November 5, 2022





Connery just broke the Emerald record with 1241 on Indar. Nicely done everyone. #PlanetSide2



— PlanetSide 2 (@planetside2) November 5, 2022

Die Entwickler und Spieler von Planetside 2 sind am Wochenende erneut in die Geschichtsbücher eingegangen. Daybreak versammelte allerhand Fans, um den eigenen Weltrekord noch einmal zu brechen.Gemeinsam wurde versucht, den bestehenden Guinness-Weltrekord für die meisten Online-Spieler in einem FPS-Gefecht zu brechen. Mit der Hilfe der begeisterten Community von Planetside 2 war es schlussendlich möglich, die Zahl nicht nur einmal, sondern gleich zweimal in Folge zu knacken. Bereits im Jahr 2015 stellte Planetside 2 den Rekord erstmals für sich auf : 1.158 Spieler trafen dabei aufeinander. Am vergangenen Wochenende wurden nun auf dem Emerald-Server zunächst 1.228 Spieler gezählt, dicht gefolgt von einem zweiten Versuch, bei dem rund 20 Minuten später sogar 1.241 Spieler auf dem Connery-Server gezählt werden konnten.Derweil wartet man noch auf die offizielle Verifizierung seitens Guiness World Records, was jedoch nur eine Sache der Form sein dürfte.Letztes aktuelles Video: PS4LaunchTrailer