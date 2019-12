PlayStation Vita: Jim Ryan lobt die Handheld-Konsole, aber sieht keine Zukunft für Sony im Mobile-Markt - 4Players.de

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der PlayStation-Marke (zum Special) hat Jim Ryan als Leiter von Sony Interactive Entertainment auch einen Blick zurück auf die PlayStation Vita geworfen. Die Handheld-Konsole erschien 2011 in Japan als Nachfolger der PSP (PlayStation Portable). Da das Gerät die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte, zog sich Sony relativ schnell zurück und lieferte im Gegensatz zur Anfangsphase immer weniger Nachschub. Anfang 2019 gab man bekannt, dass die Auslieferung und Produktion der Vita endgültig eingestellt wurde.In dem großen Artikel bei Game Informer rund um das Jubiläum wird Ryan mit folgenden Worten zitiert: "PlayStation Vita war in mehrerer Hinsicht brillant und die eigentliche Spielerfahrung war großartig. Aber das ist ganz eindeutig ein Geschäft, in dem wir uns nicht länger befinden."Dies unterstreicht einmal mehr den Eindruck, dass Sony den Mobil-Markt zum jetzigen Zeitpunkt aufgegeben hat und offenbar keine Ambitionen verfolgt, mit einer möglichen Hybrid-Konsole oder einem potenziellen Vita-Nachfolger der erfolgreichen Switch bzw. Switch Lite nachzueifern. Auch Sonys Versuch, mit PlayStation Mobile auf dem Markt Fuß zu fassen, war zum Scheitern verurteilt und der Service wurde ebenfalls eingestellt.Letztes aktuelles Video: Remote Play-Werbespot