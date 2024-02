Crazy Taxi: Neuauflage soll laut Sega offenbar ein AAA-Spiel werden

Crazy Taxi soll AAA-Spiel werden

Live-Service für Crazy Taxi?

Bei denkündigte Sega ein großes Revival an: Mehrere Klassiker des japanischen Unternehmens erhalten neuen Serienteile, unter anderem. Möglicherweise werden diese sogar umfangreicher und spektakulärer, als bislang angenommen wurde.Immerhin würde ja niemand bei einem Crazy Taxi vermuten, dass es das Potenzial für einhat. Schlussendlich handelt es sich "nur" um ein, bei dem ihr Passagiere möglichst schnell von A nach B kutschiert, ohne aufwändige Zwischensequenzen oder eine State of the Art-Grafik. Offenbar sieht man das bei Sega selbst etwas anders.Dies deutet zumindest Takaya Segawa, der Chef von Segas Sapporo Studio, in einem Interview mit der Japan Times an. Sein Team ist zwar nicht hauptverantwortlich für das neue Crazy Taxi, greift den Entwicklern aber tatkräftig unter die Arme. In diesem Zusammenhang bezeichnet er den: "Wir sind verantwortlich für Titel wieundin Zusammenarbeit mit den Studios in Tokio und in Übersee. Wir sind auch an der Entwicklung von Triple A-Titeln beteiligt, darunter Crazy Taxi."Weiter ins Detail geht Segawa an dieser Stelle leider nicht. Weshalb ein wenig unklar ist, ob er die weitgehend übliche Bezeichnung eines AAA-Spiels damit meint. Im Normalfall wird der Begriff vor allem fürgenutzt, die sich über mehrere Jahre in der Entwicklung befinden und im Schnitt ziemlich teuer sind. Als Beispiele seienoder das jüngst veröffentlichtegenannt.Normalerweise ist das nicht unbedingt die Kategorie, in der ein Crazy Taxi spielt. Schließlich handelt es sich im Kern um ein verhältnismäßig, bei der selbst die engsten Fans nicht nach absoluter Top-Grafik oder einer aufwändigen Inszenierung schreien würden. Es gibt jedoch ein Szenario, in dem die Bezeichnung trotzdem Sinn ergeben könnte.Was ist, wenn das neue Crazy Taxi einenverfolgt? Offiziell ist das natürlich nicht bestätigt und somit reine Spekulation, aber allzu abwägig ist der Gedanke nicht. Regelmäßige Inhaltsupdates, Skin-Kollaborationen und Season Pässe wären immerhin denkbar und könnten thematisch sogar ins Spiel passen.Ob das aber tatsächlich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Bislang hat Sega das neue Crazy Taxi lediglich alsund mit einem "unbeschwerten Gefühl von Freiheit" beschrieben. Zudem ist das Rennspiel Teil einer neuen Kampagne des ehemaligen Konsolenherstellers, weshalb ebenfallsundjeweils eine moderne Interpretation erhalten.Ob diese allesamt intern als AAA-Produktionen, so wie Crazy Taxi, gelten, ist aber derzeit unklar. Zuletzt konnte Sega immerhin auch abseits seiner Klassiker-Markenfeiern: Sowohlals auch