Crazy Taxi: Wenn Service auf Survival-Modus trifft





Yes. It is modeled after AAA live service games such as Fortnite. There are plans for live events, collaborations and customizations.



The current plan is to create a live service GaaS reboot as well as a remake of original Crazy Taxi.https://t.co/eIPM2EUcYr



Jet Set Radio-Nachfolger mit Open World

Kaum spricht Sega von AAA-Plänen für das neue, kocht die Gerüchteküche rund um den Reboot des Klassikers hoch: Angeblich verfolgt der japanische Konzern einen, der sich anundorientieren soll.Dachte man bisher, dass Sega wenn überhaupt mittelgroße Brötchen mit den Neuauflagen seiner früheren All-Time-Spiele backen möchte, ist die Realität wohl eine andere. Stattdessen heißt es, dass sowohl Crazy Taxi als auch der Nachfolger vondeutlichwerden sollen.Erst am Montag berichteten wir, dass ein Sega-Verantwortlicherhat, stellten uns aber zugleich die Frage, was damit genau gemeint ist. Nun gibt es eine mögliche Antwort: Der in der Regel zuverlässige Insider und Twitter-Nutzer MbKKssTBhz5 schreibt, dass der Reboot eines vonwerden wird.Laut seinen Aussagen wird Crazy Taxi "nach dem Vorbild von AAA-Live-Service-Spielen wie Fortnite" entwickelt. Intern würde es bereits Pläne "für Live-Events, Kooperationen und Customization" geben. Neben dem bekannten Gameplay-Konzept sei außerdem einmit bis zu 100 Spielern geplant, sprich eine Art Battle Royale. Aktuell sei derjedoch erst für 2027 geplant.Laut dem Insider weiter, möchte Sega "im Bereich der Live-Service-Spiele wettbewerbsfähig sein undmit neuen Technologien nutzen." Davon ist offenbar nicht nur Crazy Taxi betroffen, sondern auch noch ein weiteres der bisher fünf angekündigten Reboots.Neben dem verrückten Taxi-Rennspaß soll nämlich auch die Neuauflage der Jet Set-Marke einen Service-Ansatz im Fokus haben. Das neue Jet Set Radio wird gemäß MbKKssTBhz5 einebieten und spielerisch noch am ehesten Fortnite ähneln. Neben Graffitis soll es nämlich dieses Mal auchgeben.Wer angesichts dieses Service-Gedankens das kalte Schaudern bekommt, muss jedoch nicht sofort dankend abwinken. Neben den Reboots seiengeplant, wie es weiter heißt. Diese sollen sogar noch vor den neuen Spielen erscheinen, um vermutlich das Interesse an der Marke wiederzuerwecken.Für Fans dürfte die offenbar geplante Ausrichtung von Crazy Taxi und Jet Set Radio überraschend kommen. Im Falle von SEGA ist das aber nicht unbedingt der Fall: Der ehemalige Konsolenhersteller will schon länger ein großes Service-Spiel veröffentlichen, war bislang aberdamit. Erst im letzten Jahrnoch vor dessen Release ein.