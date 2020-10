Oddworld: New 'n' Tasty: Neuauflage von Abe's Oddysee auf Switch erschienen

Screenshot - Oddworld: New 'n' Tasty (Switch)

Am 27. Oktober 2020 haben die Oddworld Inhabitants den neuaufgelegten Plattform-Klassiker Oddworld: New 'n' Tasty ab 299,99€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Das Remake von Abe's Oddysee ist sowohl als Download als auch über Microids als Boxversion im Handel erhältlich. Neben der physischen Standard Edition gibt es auch eine Limited Edition, die neben dem Spiel eine Sammlerbox mit 3D-Wimmelbild, einen Schlüsselanhänger sowie ein Sticker-Set enthält:Im eShop wird noch bis zum 2. November ein Launch-Rabatt von 33 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,99 Euro statt 29,99 Euro). Im Test zur PS4-Fassung urteilte Mathias seinerzeit über Oddworld: New 'n' Tasty: Die neue Oddysee bleibt im Kern sowohl der erzählerischen als auch der spielerischen Seele des Ursprungsmaterials treu, packt aber alles in eine zeitgemäße Kulisse und passt die Mechanik an den richtigen Punkten an, um trotz aller Nostalgie sehr frisch zu wirken.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch