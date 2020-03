Disaster Report 4: Summer Memories: Neuer Trailer gibt Einblicke in die Entscheidungsmöglichkeiten

In einem neuen Trailer gewährt NIS America Einblicke, welche Entscheidungen man in Disaster Report 4: Summer Memories treffen kann und wie sich diese auf die Handlung rund um das Katastrophen-Szenario auswirken können.Zu den Features heißt es in der Pressemitteilung:· Erst denken, dann handeln: Das Verhalten in jeder Situation muss genauestens durchdacht sein.· Realistische Gefahren: Das Spiel und das darin vorkommende Szenario wurde in Zusammenarbeit mit dem Kobe City Fire Bureau entwickelt.· Gefahren an jeder Ecke: Einstürzende Gebäude und unkontrollierte Brände, an jeder Ecke warten Gefahren.Disaster Report 4: Summer Memories erscheint am 7. April für PC, PS4 und Switch.Letztes aktuelles Video: Choices Trailer