Shantae: Risky's Revenge: Director's Cut: Shantae hüpft auf Xbox One und Switch

Am 15. Oktober 2020 haben WayForward ihren bereits für Nintendo DS, Wii U, iOS, PC und PlayStation 4 erschienenen 2D-Plattformer Shantae: Risky's Revenge als Director's Cut für Xbox One und Switch veröffentlicht . Im eShop werden 8,39 Euro, im Microsoft Store 9,99 Euro für den Download fällig. Letztere unterstützt Xbox Play Anwhere und kann sowohl auf Konsole als auch PC (Windows 10) gespielt werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Shantae: Risky’s Revenge - Director's Cut ist ein Pulverfass aus hochoktaniger, haarpeitschender, hüftenschwingender Action! Es ist der Gewinner von IGNs 'Spiel des Jahres' und das von Metacritic am besten bewertete Spiel 2010. Dieser überarbeitete Klassiker enthält tausende Animationsframes und gewaltige Multisprite-Bosse. Du führst die Halbdschinn Shantae durch brennende Wüsten, verzauberte Wälder, tropfende Höhlen und tödliche Labyrinthe. Unterwegs entdeckst du magische Angriffe, braust dir etwas Zombiekaffee, rettest goldene Babys und meisterst die Kunst des Bauchtanzes, mit der sich Shantae in mächtige Wesen verwandeln kann. Setze deine Mächte ein, um die Piratin Risky Boots aufzuhalten und das Sequin Land vor dem Untergang zu bewahren! Shantae: Risky's Revenge hat fesselnde Charaktere, einen verführerischen Humor und biete unglaubliche haarpeitschende, hüftenschwingende Action! Jetzt mit neuen Funktionen, wie einem freischaltbaren Magiemodus und einem neu ausbalancierten Gameplay.Vereitle die Pläne der Piratin Risky Boots mit deinen Wunderkräften und rette Sequin Land vor dem sicheren Untergang! Irre Persönlichkeiten, koketter Humor und total abgefahrene Handlungen in Shantae: Risky's Revenge bieten mehr schwindelerregende Aktion, als du aushälst! Jetzt mit neuen Funktionen wie entsperrbarem Magiemodus und verbessertem Spielverlauf."Letztes aktuelles Video: Directors Cut Launch Trailer Xbox One Switch