Catherine: Full Body: Tückische Türme aus Blöcken im Albtraum-Trailer - 4Players.de

Sega hat einen Trailer zu den Albträumen von Vincent und den damit verbundenen Rätselpassagen in Catherine Full Body veröffentlicht. Der Publisher erklärt: Es heißt, dass diejenigen, die der Untreue erliegen, verflucht sind. Während sie schlafen, werden sie in ein Albtraumreich hineingezogen, wo sie gezwungen sind, einen tückischen Turm aus Blöcken zu besteigen, während sie von Dämonen verfolgt werden. Wenn sie hier sterben, sterben sie auch im wirklichen Leben. Hier befindet sich Vincent und der einzige Weg, dieses Schicksal zu vermeiden, ist es, sich nach oben zu arbeiten ...Catherine: Full Body wird am 3. September 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Im PlayStation Store kann die Vollversion für 59,99 Euro und die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition umfasst vier DLCs (Spielbare-Charaktere-Set, Catherine-'Ideale-Stimme'-Set, Persona 5-Charakter 'Joker' & Phantomdiebe-Kommentare-Set und Bonusinhalt: Hornbrille).Letztes aktuelles Video: Full Body Death By NightmareDie runderneuerte Version des Klassikers bietet verbesserte Grafik, neue Musik, zusätzliche Multiplayer-Möglichkeiten und weitere Spielelemente wie den 'Arrange-Mode' (komplexere Blöcke für die klassischen Rätsel). Darüber hinaus soll die Geschichte mit der Ankunft der mysteriösen Rin eine neue Wendung bekommen - aus der Dreiecksgeschichte wird somit eine Vierecksgeschichte. Zudem gibt es den 'Safety-Mode', der quasi als Autopilot für die Puzzles fungiert.