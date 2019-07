Catherine: Full Body: Englischsprachige Demo für PlayStation 4 veröffentlicht - 4Players.de

Troy Baker als Vincent, der Hauptcharakter des Spiels

Laura Bailey als Catherine, Vincent's Frau seiner Träume

Michelle Ruff als Katherine, Vincent's Freundin mit den Plänen einer gemeinsamen Zukunft

Und, neu dabei: Brianna Knickerbocker als Catherine: Full Body's neuer Charakter, Rin, die neue Frau in Vincents Leben, die alles verändern könnte

Im PlayStation Store ist die englischsprachige Demo von Catherine: Full Body veröffentlicht worden ( zum Store ).Die engl. Synchronsprecher sind:Letztes aktuelles Video: Full Budy Decisions TrailerCatherine: Full Body wird am 3. September 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Im PlayStation Store kann die Vollversion für 59,99 Euro und die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition umfasst vier DLCs (Spielbare-Charaktere-Set, Catherine-'Ideale-Stimme'-Set, Persona 5-Charakter 'Joker' & Phantomdiebe-Kommentare-Set und Bonusinhalt: Hornbrille).Die runderneuerte Version des Klassikers bietet verbesserte Grafik, neue Musik, zusätzliche Multiplayer-Möglichkeiten und weitere Spielelemente wie den 'Arrange-Mode' (komplexere Blöcke für die klassischen Rätsel). Darüber hinaus soll die Geschichte mit der Ankunft der mysteriösen Rin eine neue Wendung bekommen - aus der Dreiecksgeschichte wird somit eine Vierecksgeschichte. Zudem gibt es den 'Safety-Mode', der quasi als Autopilot für die Puzzles fungiert."Der unentschlossene Protagonist Vincent ist seit fünf Jahren mit seiner langjährigen Freundin Katherine zusammen. Aber anstatt den nächsten Schritt zu tun und zu heiraten, findet sich Vincent in einer Affäre mit der provokativen, blonden Verführerin Catherine wieder. Seine eigene Untreue versetzt ihn in Zwiespalt und so findet er Zuflucht bei der unschuldigen Rin – und macht damit alles nur komplizierter. Um seinem Dilemma noch die Krone aufzusetzen, hat Vincent plötzlich Albträume, in denen er um sein Leben klettern muss ... Wird er die Prüfungen und Leiden der Liebe überleben oder wird er Verlockungen erliegen?"