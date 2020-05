Catherine: Full Body: Switch-Adaption mit Persona-Sprecherinnen und Vorbestellerbonus

Screenshot - Catherine (Switch)

Dieser erwachsene Action-Adventure Puzzler reizt Spieler mit einer tiefsinnigen Geschichte von Beziehungen und schweren Entscheidungen.

Treffe Entscheidungen, die den Ausgang der Story bestimmen - 13 unterschiedliche Enden warten...

Ein herausforderndes Puzzle in einem Albtraum

Spielbar im Versus oder Koop-Modus – Mit der Switch auch jederzeit unterwegs

Die Original Catherine: Full Body Add-ons sind bereits im Spiel enthalten: Catherine "Ideal Voice" Set, Spielbares Character-Set, Persona 5 Joker Charakter & Kommentator Set, Bonus Inhalt: Horn-Rimmed Glasses

Wenn Catherine: Full Body am 7. Juli 2020 für Nintendo Switch erscheint, werden auch neue Sprachoptionen mit drei Synchronsprecherinnen aus der Persona-Reihe mit an Bord sein, wie Atlus und SEGA bekannt geben: "Kana Hanazawa, bekannt durch die Rolle der Marie in Persona 4 Golden, übernimmt die Sprechrolle der Healing Flower. Ihre sanfte Stimme wird Spieler verzaubern. Ayana Taketatsu spricht die Rolle der Saucy Kouhai. Ayana ist so manchen JRPG-Fan dank der Synchronisation von Labrys in Persona 4 Arena ein Name. Marina Inoue spricht die Intelligent Beauty. Sie ist bekannt durch die weibliche Protagonisten-Rolle aus Persona 3 Portable-Version." Außerdem sollen Vorbesteller der physischen Version einen Schaf-Schlüsselanhänger erhalten (solange der Vorrat reicht):Spielbeschreibung des Herstellers: "Catherine: Full Body ist ein fesselnder Action-Adventure-Puzzler, der eine Geschichte über Erwachsene und deren komplexe Beziehungen sowie schwierigen Entscheidungen erzählt. Die Story dreht sich um den von Phobien geplagten Vincent, der am Scheideweg seiner langjährigen Beziehung steht: Geht er den nächsten Schritt, oder lässt er alles hinter sich? Der Verführung einer neuen Romanze unterliegend, findet sich Vincent in einem wiederkehrenden Albtraum eines zerbröckelnden Turmes wieder. Um zu überleben und den nächsten Tag zu erblicken, muss er den Turm besteigen..."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Fall Into Temptation Trailer