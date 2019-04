Saints Row: The Third: The Full Package: Video soll nostalgische Gefühle wecken - 4Players.de

Am 10. Mai 2019 wird Deep Silver Saints Row: The Third - The Full Package für Nintendo Switch veröffentlichen . Um auf die Rückkehr nach Stilwater einzustimmen, will man in den nächsten zwei Wochen mit einer Reihe von Spielszenen-Videos nostalgische Gefühle wecken.Den Anfang macht "Memorable Moments 1 - When Good Heists Go Bad", das vom Publisher wie folgt beschrieben wird: "Der erste Trailer beleuchtet den Moment, in dem die Third Street Saints die Könige von Stilwater waren. Pierce ist gerade das Gesicht einer Softdrink Kampagne geworden, während The Boss, Shaundi und GAT die National Bank von Stilwater überfallen. Die Gang bekommt dabei von Josh Birk, dem neuen Stern am Schauspielhimmel, Unterstützung."Letztes aktuelles Video: The Full Package Memorable Moments 1 - When Good Heists Go Bad Switch