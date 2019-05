Saints Row: The Third: The Full Package: Weitere Videos für Nostalgiker veröffentlicht - 4Players.de

Am 10. Mai 2019 wird Deep Silver Saints Row: The Third - The Full Package für Nintendo Switch veröffentlichen . Um auf die Rückkehr nach Stilwater einzustimmen, will man bis dahin mit einer Reihe von Spielszenen-Videos nostalgische Gefühle wecken. Nach der Premiere " When Good Heists Go Bad " hat man mittlerweile zwei weitere Videos veröffentlicht.Eines davon ist "Free Falling", das vom Publisher folgendermaßen beschrieben wird: "Episode 2 der Gameplay-Trailer-Serie 'Memorable Moments' zu Saints Row: The Third - The Full Package betrachtet den vollkommen misslungene Raubüberfall auf die Stilwater 1st National Bank. Die Saints verschlägt es dabei in den Privatflieger von Phillipe Loren, den Besitzer der Bank und der Mastermind einer kriminellen Organisation, das Syndicate. Zwei rivalisierende Banden in einem Flugzeug, 30.000 Fuß hoch über dem beschaulichen Stillwater - was kann da schon schief gehen?"Weiter geht's mit "Professor Genki's Super Ethical Reality Climax", das wie folgt vorgestellt wird: "Episode 3 der Gameplay-Trailer-Serie 'Memorable Moments' zu Saints Row: The Third - The Full Package ist da schon etwas wahnsinniger (Muahaharrr...hab ich WAHNSINNIG gesagt?!?) als die ersten beiden Teile. Das wurde aber auch Zeit! Zeit für Professor Genki's Super Ethical Reality Climax! In der neusten Episode knöpft sich Der Boss niedliche Maskottchen vor, ballert sich durch Tiger-Scheiben und macht in 'Professor Genki's Super Sparkle Lab For Fun' jede Menge Profit. Dieses nicht ganz ungefährliche Spiel ist vermutlich noch sicherer als eine Autofahrt durch Steelport. Und immer schön dran denken: Bitte immer schon moralisch sauber bleiben - wirklich niemand steht drauf, wenn man einen Panda abknallt."