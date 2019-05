Saints Row: The Third: The Full Package: Letztes Video für Nostalgiker veröffentlicht - 4Players.de

Am 10. Mai 2019 hat Deep Silver Saints Row: The Third - The Full Package für Nintendo Switch veröffentlicht (zum Test ). Um auf die Rückkehr nach Stilwater einzustimmen, wollte man mit einer Reihe von Spielszenen-Videos nostalgische Gefühle wecken. Inzwischen ist mit "Memorable Moments - Deckers.Die" das vierte und letzte dieser Videos erschienen, in dem die Saints feinstes High Tech nutzen, "um sich dem BOSS auf seiner Cyber-Reise anzuschließen, die tiefer und tiefer in das mega-superduper Online-Netzwerk 'Deckers Use-Net' führt, um Deckers Union mit dem Syndicate ein Ende zu bereiten. Und diesmal sind die Saints übermächtig! Matt Miller und Deckers virtuelle Schergen haben keine Chance gegen den BOSS – nicht mal mit einem Klo für einen Avatar!"Letztes aktuelles Video: The Full Package Memorable Moments - DeckersDie Switch