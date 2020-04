Saints Row: The Third: Gerücht: Remaster für PC, PS4 und Xbox One in Entwicklung

Allem Anschein nach befindet sich ein Remaster von Saints Row: The Third in Entwicklung , denn in den ESRB-Datenbank ist ein Eintrag zu Saints Row: The Third Remastered von Koch Media (Deep Silver) aufgetaucht. Saints Row: The Third Remastered soll für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - und hat die Altersfreigabe "ab 17 Jahren" erhalten. Offiziell angekündigt wurde das Remaster bisher nicht.Saints Row: The Third wurde im November 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht ( zum Test ). Das überzogene Actionspiel wurde im Mai 2019 für Switch umgesetzt, kämpfte aber auf der Nintendo-Konsole mit technischen Problemen (vor allem bei der Bildwiederholrate) und dem Zahn der Zeit. Unseren Switch-Test findet ihr hier Das Entertainment Software Rating Board (ESRB) stuft Computer- und Videospiele in den USA und Kanada nach der Eignung für Kinder und Jugendliche ein - ähnlich der USK in Deutschland oder dem europäischen PEGI-System.Letztes aktuelles Video: The Full Package Memorable Moments - DeckersDie Switch