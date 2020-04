Saints Row: The Third: Remaster für PC, PS4 und Xbox One angekündigt; Verbesserungen im Detail

Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC) Screenshot - Saints Row: The Third (PC)

Saints Row: The Third Remastered ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One offiziell angekündigt worden. Der Erscheinungstermin ist der 22. Mai 2020.Die Entwickler (Sperasoft) wollen alle Waffen und sämtliche Fahrzeuge im Spiel neu modelliert haben. Ein Großteil der Stadt hat neue und hochaufgelöste Texturen spendiert bekommen. Insgesamt 4.000 Grafik-Assets wurden überarbeitet, heißt es. Darüber hinaus kommt ein neues Beleuchtungssystem mit physikbasiertem Rendering und Global Illumination zum Einsatz. Versprochen werden eine höhere Sichtweite, eine belebtere Stadt mit mehr Verkehr und Fußgängern, allgemein mehr Effekte (Filmkörnung, Bewegungsunschärfe, volumetrischer Nebel etc.), HDR-Unterstützung und neue Anti-Aliasing-Methoden. Die drei Missionspakete und sämtliche DLC-Inhalte (über 30) sind im Remaster enthalten. Auch der Koop-Multiplayer-Modus darf nicht fehlen.Im Rahmen eines virtuellen Presse-Events hatt Matthias bereits die Gelegenheit, Saint's Row The Third Remastered etwas genauer unter die Lupe zu nehmen: Die Entwickler präsentierten uns die grafischen Upgrades en Detail und spielten live etliche Spielminuten vor. Die waren natürlich mit dem gefüllt, was das Spiel am besten kann - Chaos. Tatsächlich hinterlässt die aufgebrezelte Optik einen richtig ordentlichen Eindruck: Die neuen Lichteffekte tun der etwas betagten Levelgeometrie sehr gut. Leuchtreklamen strahlen so adrett wie noch nie und Scheinwerfer werfen hübsche Glanzreflektionen auf den nassen Asphalt. Auch an der Effektschraube haben die polnischen Entwickler von Sperasoft gedreht, egal ob Funkenflug bei Autounfällen oder Feuerwerk am Wrestling-Ring. In puncto Bildrate gibt sich die Remastered-Version mit 30 fps zufrieden, dafür flimmerten die in den gezeigten Szenen, z.B. auch beim Fliegen im Kampfjet, ruckelfrei über den Bildschirm.Saints Row: The Third wurde im November 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht ( zum Test ). Das überzogene Actionspiel wurde im Mai 2019 für Switch umgesetzt, kämpfte aber auf der Nintendo-Konsole mit technischen Problemen (vor allem bei der Bildwiederholrate) und dem Zahn der Zeit. Unseren Switch-Test findet ihr hier