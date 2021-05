Saints Row: The Third: Remastered wird für PS5 und Xbox Series X/S optimiert

Deep Silver wird Saints Row: The Third - Remastered ab 2,99€ bei kaufen ) am 25. Mai auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Außerdem endet am 22. Mai die Epic-Games-Store-Exklusivität auf dem PC und daher wird das Remaster auch auf Steam und bei GOG.com angeboten.Die Grafikqualität von Saints Row: The Third - Remastered auf den "neuen" Konsolen soll den "hohen" Qualitätsoptionen auf dem PC entsprechen. Das Spiel soll mit 60 Bildern pro Sekunde in dynamischer 4K-Auflösung auf PS5 und Xbox Series X laufen. Auf der Xbox Series S hat man die Wahl zwischen 1080p mit 60fps oder hochskalierter 4K-Auflösung mit 30fps. Die Ladezeiten sollen ebenfalls wesentlich geringer als auf PS4 und Xbox One ausfallen.Diejenigen, die Saints Row: The Third - Remastered bereits auf PS4 und/oder Xbox One besitzen, sollen ein kostenloses Upgrade für ihre Version bekommen.Letztes aktuelles Video: Remastered VideoTest