War Thunder: Dritte Season "Road to the West" des World-War-Modus gestartet

Gaijin Entertainment hat verkündet, dass im Online-Actionspiel War Thunder die dritte Saison des World-War-Modus ("Road to the West") gestartet ist. Das Event läuft laut Pressemitteilung bis Montag, 20. Juli.Es ermöglicht es den Spielern, die "Schlacht um die Chinesische Farm" (Teil des Jom-Kippur-Krieges zwischen Israel und den arabischen Nationen) sowie die "Schlacht um die Fulda Gap" (Sowjetunion gegen Deutschland) mit seltenen Varianten des sowjetischen Schlachtflugzeugs Il-2 und des US-Panzers M60 als Belohnung nachzustellen.Der Modus "World War" ist demnach zum ersten Mal auch für Xbox-One-Spieler verfügbar. Dank der plattformübergreifenden Multiplayer-Unterstützung haben diese die Möglichkeit, die Spielvariante zusammen mit Freunden zu spielen, welche die PlayStation 4 oder einen PC nutzen."Während die Startbedingungen in jedem Szenario vordefiniert sind, werden der Ablauf und das Ergebnis der Schlachten nur von den Spielern bestimmt. Der Kampfpanzer M60 AMBT ist eine modernisierte Variante, die 2011 von der türkischen Firma StandartBio entwickelt wurde. Das als Affordable Main Battle Tank (AMBT) bezeichnete Programm zielte darauf ab, die Kampfkraft des M60-Panzer durch den Einbau der Kanone des M1A1 Abrams, eines elektrischen Turmschwenkwerks und eines besseren Motors auf ein Niveau zu bringen, das in etwa dem moderner Kampfpanzer entspricht.Die Il-2 (M-82) ist eine seltene Variante des berühmten sowjetischen Schlachtflugzeugs, die im Sommer 1941 entwickelt wurde. Die Sowjets dachten, dass der rasche Vormarsch der deutschen Truppen die Produktion des AM-38-Motors beeinträchtigen könnte, und entwarfen in aller Eile eine Variante, die den M-82-Motor verwendete. Der Prototyp war auch die erste Il-2-Variante mit einem mit Spannung erwarteten Gefechtsstand für einen Heckschützen, dessen Notwendigkeit nach den ersten Einsätzen der Il-2 im Zweiten Weltkrieg deutlich wurde.In der 3. Season des World War werden zum ersten Mal Hubschrauberarmeen eingesetzt. Der Kommandant, der diese auf der strategischen Karte bewegt, kann diese Streitkräfte zur Luftunterstützung von Bodentruppen oder zum Absetzen von Infanterie hinter den feindlichen Linien einsetzen.(...)Der World War-Modus ist für alle Spieler kostenlos verfügbar, und alle erforderlichen Fahrzeuge werden vom Spiel automatisch bereitgestellt. Weitere Informationen über den Modus findet ihr auf der offiziellen Webseite von War Thunder ."