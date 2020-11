War Thunder: Das bisher größte Update "New Power" steht bereit; PS5 und Xbox Series X/S werden unterstützt

Für War Thunder ist das bisher größte Update "New Power" veröffentlicht worden. Mit dem Update wird das Spiel für Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 fitgemacht (4K und bis zu 60 fps auf beiden Plattformen) und die Dagor Engine auf Version 6.0 aktualisiert, wodurch die Grafik auf allen Plattformen deutlich verbessert wurden soll. Auf dem PC wird fortan DLSS von Nvidia RTX-Karten unterstützt. Darüber hinaus führt das Update auch Schlachtschiffe, VTOL-Flugzeuge, einen interaktiven Hangar, Leuchtgranaten und andere Militärfahrzeuge ein, z.B. die Kampfpanzer T-90A, Leclerc S2 und Leopard 2A6. Last but not least wird es auch ein Battle Pass-System geben, mit dem die Spieler für die Teilnahme an Schlachten und die Erfüllung täglicher und saisonaler Aufgaben bestimmte Belohnungen erhalten können. Zu den Belohnungen gehören nicht nur kosmetische Gegenstände, sondern auch Premium-Fahrzeuge. Das Change-Log findet ihr hier "Die visuellen Verbesserungen sind das Erste, was den Spielern im Update des Spiels auffallen wird. Die War Thunder-Engine simuliert einen natürlich aussehenden Himmel mit verschiedenen Wolkenarten, Nebel und der richtigen Verbreitung und Streuung des Sonnenlichts. Das Spiel verfügt nun über die Möglichkeit, bei Bedarf sogar einen realistischen Sonnenuntergang auf dem Mars oder eine Atombombenexplosion zu simulieren. Schuss- und Explosionseffekte sowie Brände und die Physik der Zerstörung von Fahrzeugen wurden ebenfalls verbessert. Physikalisch korrekte Narben und Kratzer erscheinen bei Bodenfahrzeugen an den Stellen, an denen Granaten eingeschlagen haben und in einigen Fällen kann das Geschoss sogar in der Panzerung stecken bleiben", schreiben die Entwickler."Spieler der Marine von War Thunder haben nun die Möglichkeit, mit Schlachtkreuzern und Schlachtschiffen zu operieren - z.B. mit der Imperatritsa Mariya ("Kaiserin Maria"), die eines der Schlachtschiffe des Dreadnought-Typs ist, welche das Russische Reich noch rechtzeitig vor dem Ersten Weltkrieg fertig stellen konnte. Auch Großbritannien, die USA, Deutschland und Japan haben ihre eigenen Schlachtschiffe erhalten, darunter die HMS Dreadnought selbst. Das Update ändert auch das Forschungssystem der Marine, so dass neue Spieler die kleineren Torpedoboote überspringen und direkt mit Zerstörern beginnen können, um viel schneller zu den großen Schiffen zu gelangen. Flugzeugfans erhalten Maschinen mit VTOL-Fähigkeiten mit der Harrier- und Yak-38-Familie. Sie sind mit einem Schubvektor-Antriebssystem ausgestattet. Während des Fluges können die Piloten den Winkel der Schubdüsen verstellen, um die Flugeigenschaften des Flugzeugs zu verändern - zum Beispiel um engere Kurven zu fliegen. Darüber hinaus sind die Piloten in der Lage, Angriffe wie ein Hubschrauber durchzuführen oder der Aufklärung des Feindes in geringer Höhe zu entgehen. Die Spieler von War Thunder erhalten nun auch Flugzeugträger, die für Maschinen dieser Epoche geeignet sind, nämlich die HMS Ark Royal, die USS Forrestal und den sowjetischen Flugdeckkreuzer Baku."Letztes aktuelles Video: New Power Update