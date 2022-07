Anno 2070: Entwickler wollen Online-Funktionen retten

Eine Zukunft für Anno 2070?

Wie Ubisoft bekanntgab, werden 15 Spiele am 1. September ihre Online-Funktionalität verlieren. Davon betroffen ist auch ANNO 2070 ( ab 7,99€ bei kaufen ) . Das wollen die Entwickler aber nicht so stehen lassen - und sich um eine Lösung bemühen.Laut eines Updates der deutschen Entwickler von Ubisoft Mainz will das Studio einige Entwickler-Ressourcen darauf verwenden, die Online-Abschaltung von Anno 2070 zu verhindern. Dazu soll ein Upgrade die veraltete Online-Infrastruktur des Spiels auf ein neueres System hieven.Dies soll ermöglichen, die Online-Features des Aufbauspiels auch über den 1. September hinaus nutzen zu können. Allerdings können die Entwickler noch nicht garantieren, dass ihre Bemühungen auch von Erfolg gekrönt sein werden. Weitere Updates in den nächsten Monaten sollen die Spieler-Basis von Anno 2070 über den Fortschritt auf dem Laufenden halten.Von der Abschaltung der Online-Services sind vor allem ältere Ubisoft-Spiele wie die Assassin's-Creed-2 Trilogie und Far Cry 3 betroffen. Allerdings werden auch die Server des VR-Online-Shooters Space Junkies abgeschaltet, der erst 2019 veröffentlicht wurde.Letztes aktuelles Video: KönigseditionTrailer