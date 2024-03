Far Cry: Ubisoft feiert 20. Geburtstag der Shooter-Reihe

In den nächsten Tagen jährt sich der Release des ersten Teils der beliebten-Reihe zum 20. Mal. Grund genug für Entwickler Ubisoft, eine umfassende Rabattaktion zu starten, bei der ihr bis zu 85 Prozent Nachlass auf Titel aus dem Spielefundus sowie DLCs oder Season Passes bekommt.Zudem wird Ubisoft auf Twitch einen Livestream mit den Machern hinter Far Cry veranstalten, dieund eine der denkwürdigsten und populärsten Reihen des Entwicklerstudios feien wollen.Bis zum 3. April wird es im Ubisoft Store verschiedene Rabattaktionen geben. Beispielsweise könnt ihr bis zum 20. März die Gold Edition vonfür 25 Euro und die Gold Edition vonfür 15 Euro erstehen. Zwischen 20. März und 3. April hingegeben bekommt ihr die Standard-Edition vonmit. Auch auf Steam sowie in den Xbox und PlayStation Stores gibt es bis Ende März starke Rabatte auf diese Games.Amund schwämmte seinen Protagonisten Jack Carver an den Strand eines tropischen Paradieses. Seitdem haben über 90 Millionen Spieler die packenden Stories von Far Cry genießen dürfen – vom Kampf in einem zentralasiatischen Bürgerkrieg bis zu den Machenschaften einer Sekte in Montana, vom prähistorischen Setting inbis zum Cyberpunk-esquen Far Cry 3: Blood Dragon Entwickler der Far Cry-Reihe werden zur Feier des Jubiläums in einem Livestream auf Twitch denkwürdige Anekdoten teilen und an die besten Momente der Reihe erinnern. Er findetauf dem offiziellenvon Ubisoft statt. Ankündigungen zu neuen Spielinhalten wird es explizit nicht geben, allerdings dürfen sich die Zuschauer überfreuen. Warum dieses Spiel, könnt ihr in unserer Kolumne lesen.